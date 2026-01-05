Canlı Anlatım: Galatasaray-Trabzonspor (Süper Kupa yarı final maçı)
05.01.2026 16:30
Son Güncelleme: 05.01.2026 19:36
NTV - Haber Merkezi
Türkcell Süper Kupa'da heyecan başlıyor. İlk kez 4 takımlı formatla düzenlenecek turnuvanın yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Lig ve Kupa Şampiyonu Galatasaray mı Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor mu? Turkcell Süper Kupa sahibini arıyor. 4 takımlı formata geçilen turnuvada ilk santra bu akşam yapılacak.
Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Mücadelenin canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.
Süper Kupa'nın diğer yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor yarın Adana'da karşılaşacak.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osimhen ve Jakobs'un yanı sıra Kazımcan ve Singo kadroda yok.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da ise Afrika Uluslar Kupası'na giden Onuachu ve Oluai'ye ek olarak sakatlıkları süren Okay, Visca, Baniya, Savic ve Mustafa Eskihellaç da derbide yok.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, İlkay, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Batagov, Serdar, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.