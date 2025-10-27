NTV.COM.TR

Canlı Anlatım: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe zirve yarışında kritik deplasmanda... Sarı-lacivertliler Gaziantep FK'ya konuk olacak.

lider Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemenin peşinde. Sarı-lacivertliler, 'in 10. haftasında Gaziantep'e konuk oluyor.

Gaziantep Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Canlı Anlatım: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı - 1 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: ﻿Burak, Perez, Arda, Abena, Rodrigues, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo.

: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Stuttgart maçıyla sahalara dönen Jhon Duran kafilede. Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz'sa Gaziantep'e götürülmedi. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la ilgili kadro dışı kararı sürüyor.

FENERBAHÇE MORALLİ

'de Fatih Karagümrük'ü, UEFA Avrupa Ligi'nde de Stuttgart'ı yenen Fenerbahçe'de morallar yerinde. Sarı-lacivertliler 10. haftaya 19 puanla 3. sırada girdi.

Canlı Anlatım: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı - 2 Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın attığı golün sevinci böyle yaşanmıştı.

GAZİANTEP FK ÇIKIŞTA

Gaziantep FK ise 17 puanla 4. basamakta. Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen kırmızı-siyahlılar son 7 maçının 5'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı.

Canlı Anlatım: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı - 3 Burak Yılmaz, takımının attığı gole böyle sevinmişti.

