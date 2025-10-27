Canlı Anlatım: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe lider Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemenin peşinde. Sarı-lacivertliler, Süper Lig 'in 10. haftasında Gaziantep'e konuk oluyor. Gaziantep Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER



Gaziantep FK: ﻿Burak, Perez, Arda, Abena, Rodrigues, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo.



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.



Stuttgart maçıyla sahalara dönen Jhon Duran kafilede. Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz'sa Gaziantep'e götürülmedi. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la ilgili kadro dışı kararı sürüyor.

FENERBAHÇE MORALLİ



Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü, UEFA Avrupa Ligi'nde de Stuttgart'ı yenen Fenerbahçe'de morallar yerinde. Sarı-lacivertliler 10. haftaya 19 puanla 3. sırada girdi.