Canlı Anlatım: Gaziantep FK-Trabzonspor maçı

CANLI ANLATIM

GAZİANTEP FK 1-2 TRABZONSPOR

1' Maç başladı.

20' Gaziantep FK gole yaklaştı! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin şutunu kaleci Onana son anda kurtardı.

22' GOL! Gaziantep FK 1-0 önde! Sol kanattan gelişen hızlı hücumda ceza sahasına yerden gönderilen topu Bayo tek vuruşla tammaladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

24' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.

26' GOL! Trabzonspor geri döndü! Bordo-mavililerin atağında Mustafa Eskihellaç, getirdiği topla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top, Onuachu'nun önüne düştü. Nijeryalı yıldız, tek vuruşla fileleri sarstı ve skor 2-1'e geldi.