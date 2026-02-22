Canlı Anlatım: Gaziantep FK-Trabzonspor maçı

Ramazan imsakiyesi banner
Gaziantep FK ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

 

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Anadolu Ajansı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.

CANLI ANLATIM

 

GAZİANTEP FK 1-2 TRABZONSPOR

 

1' Maç başladı.

 

20' Gaziantep FK gole yaklaştı! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin şutunu kaleci Onana son anda kurtardı.

 

22' GOL! Gaziantep FK 1-0 önde! Sol kanattan gelişen hızlı hücumda ceza sahasına yerden gönderilen topu Bayo tek vuruşla tammaladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

 

24' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.

 

26' GOL! Trabzonspor geri döndü! Bordo-mavililerin atağında Mustafa Eskihellaç, getirdiği topla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top, Onuachu'nun önüne düştü. Nijeryalı yıldız, tek vuruşla fileleri sarstı ve skor 2-1'e geldi.

Anadolu Ajansı

Trabzonspor takımı.

İLK 11'LER

 

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip Talha, Maxim, Ogün, Kevin.

 

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.

