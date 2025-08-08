NTV.COM.TR

Canlı Anlatım: Gazintep FK-Galatasaray maçı

Galatasaray, yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Son şampiyon , yeni sezona Gaziantep FK deplasmanında başlıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle santra yapacak Okan Buruk'un ekibinde önemli eksikler var.

Henüz hazır olmayan Osimhen ve Icardi'nin yanı sıra Alvaro Morata da Gaziantep kafilesinde yer almadı.

'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina.

TAŞDEMİR'İN İLK SINAVI

Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü ise yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile ilk sınavına çıkacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Mustafa, Arda, Abena, M'Bakata, Kevin, Bacuna, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Sorescu, Boateng

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper

