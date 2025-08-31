Canlı Anlatım: Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası ilk kez sahada. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanında...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından kulübede Zeki Murat Göle yer alıyor.
CANLI ANLATIM
GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
2' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yerden ortasına Talisca hareketlendi ancak kaleci Gökhan, son anda araya girdi.
14' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Nene, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
19' Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltmeye çok yaklaştı! Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita.
Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Brown, Alvarez, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Nene, En-Nesyri.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PUANI YOK
4 sezon aranın ardından Süper Lig'e dönen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği oynadığı 3 maçtan da puan çıkaramadı.
