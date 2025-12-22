Canlı Anlatım: Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı
22.12.2025 19:12
Son Güncelleme: 22.12.2025 20:08
NTV - Haber Merkezi
Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
CANLI ANLATIM
GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
6' GOL! Gençlerbirliği 1-0 önde! Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.
7' Gençlerbirliği'nde Metehan sarı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içi konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, ilk yarının son maçını galibiyetle kapatarak devre arasına moralli girmek istiyor.
Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ
Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla 13. basamakta yer alıyor.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan.