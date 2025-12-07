Canlı Anlatım: Göztepe-Trabzonspor maçı
07.12.2025 19:11
Göztepe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu