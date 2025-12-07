Canlı Anlatım: Göztepe-Trabzonspor maçı

07.12.2025 19:11

Canlı Anlatım: Göztepe-Trabzonspor maçı
NTV

NTV - Haber Merkezi

Göztepe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

 

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

 

Karşılaşmanın canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.

İLK 11'LER

 

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson

 

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram