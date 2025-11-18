Canlı Anlatım: İspanya-Türkiye maçı

BERABERLİK DURUMUNDA...

Beraberlik halinde ise olası Dünya Kupası'na katılım durumunda 2. torbaya yükselme şansı ortaya çıkacak.

MİLLİLERDE SAKATLIK PROBLEMİ

Millilerde sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Aral Şimşir'e ek olarak sarı kart cezalısı İsmail Yüksek de İspanya'ya götürülmedi.

Yusuf Akçiçek ve İsak Vural'ın yanı sıra Ahmed Kutucu milli takıma dahil edildi.