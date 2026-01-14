Canlı Anlatım: İstanbulspor-Trabzonspor maçı
İstanbulspor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.
Felipe Augusto'nun Galatasaray maçındaki gol sevinci.
Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.
SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI
Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.
Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.
İLK 11'LER
İstanbulspor: İsa Doğan, İzzet Ali, Fatih, Demir, Özcan, Fahri Kerem, İsa Dayaklı, Vefa, Cham, Yunus, Krstovski.
Trabzonspor: Onuralp, Ozan, Nwaiwu, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Cihan, Olaigbe, Augusto.