25.02.2026 21:50

Canlı Anlatım: Juventus-Galatasaray maçı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında bu akşam İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak.

 

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

 

Müsabakanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.

Anadolu Ajansı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.

GALATASARAY'IN LİG ETABI

 

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

 

ASLAN, NASIL TUR ATLAR?

 

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcuların Juventus maçındaki gol sevinci.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

 

Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.

 

Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için maçta oynayamayacak.

 

İLK 11'LER

 

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

 

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Lang, Osimhen.

