Canlı Anlatım: Karagümrük-Beşiktaş maçı
30.11.2025 16:22
Son Güncelleme: 30.11.2025 19:01
Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış peşinde. Siyah-beyazlılar, 14. haftada lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva da kadroda yer almıyor.
ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR
Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maçlık cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü formasına yeniden kavuşacak.
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza almıştı.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük (Muhtemel): Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Toure.