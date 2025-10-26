NTV.COM.TR

Canlı Anlatım: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanında...

Trendyol 'in 10. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadeledeyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

Canlı Anlatım: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı - 1 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarları böyle selamlamıştı.

CANLI ANLATIM

0-1 BEŞİKTAŞ

1' Maç başladı.

5' GOL! 1-0 önde! Ceza sahası içinde topla buluşan Vaclav Cerny'nin arka direğe gönderdiği topu sağ ayağıyla tamamlayan Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.

﻿12' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Cengiz Ünder'in ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tammy Abraham'ın vuruşu kaleye yönelirken, Opoku son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

İLK 11'LER

: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Frimpong, Baldursson, Cafu, Fall, Diabate, Kubilay.

: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.

