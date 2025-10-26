Canlı Anlatım: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanında...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadeledeyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarları böyle selamlamıştı.
CANLI ANLATIM
KASIMPAŞA 0-1 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
5' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Ceza sahası içinde topla buluşan Vaclav Cerny'nin arka direğe gönderdiği topu sağ ayağıyla tamamlayan Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.
12' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Cengiz Ünder'in ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tammy Abraham'ın vuruşu kaleye yönelirken, Opoku son anda topu uzaklaştırmayı başardı.