Canlı Anlatım: Kasımpaşa-Trabzonspor maçı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

ile , 'in 2. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, saat 21.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

CANLI ANLATIM

KASIMPAŞA 0-0 TRABZONSPOR

1' Maç başladı.

7' Kasımpaşa gole yaklaştı! Kullanılan kornere ön direkte yükselen Ben Ouanes'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Canlı Anlatım: Kasımpaşa-Trabzonspor maçı - 1

İLK 11'LER

: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ali Yavuz, Gueye.

: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

TRABZONSPOR, İSTANBUL'DAKİ 16 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Trabzonspor, İstanbul'da karşısında oynadığı maçlarda bariz bir üstünlük kuramadı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 16 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 6 maç eşitlikle sonuçlanırken, 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.

Trabzonspor, rekabette dış sahada 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

SON 6 LİG MAÇINDA KASIMPAŞA ÜSTÜN

İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstün.

Son 3 sezonda oynanan 6 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.

Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

