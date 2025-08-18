Canlı Anlatım: Kasımpaşa-Trabzonspor maçı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, saat 21.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
CANLI ANLATIM
KASIMPAŞA 0-0 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
7' Kasımpaşa gole yaklaştı! Kullanılan kornere ön direkte yükselen Ben Ouanes'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ali Yavuz, Gueye.
Trabzonspor: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
TRABZONSPOR, İSTANBUL'DAKİ 16 MAÇIN 6'SINI KAZANDI
Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı maçlarda bariz bir üstünlük kuramadı.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 16 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 6 maç eşitlikle sonuçlanırken, 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.
Trabzonspor, rekabette dış sahada 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
SON 6 LİG MAÇINDA KASIMPAŞA ÜSTÜN
İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstün.
Son 3 sezonda oynanan 6 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.
Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
