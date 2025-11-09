Canlı Anlatım: Kocaelispor-Galatasaray maçı

09.11.2025 15:32

Son Güncelleme: 09.11.2025 17:01

Canlı Anlatım: Kocaelispor-Galatasaray maçı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

 

Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki müsabaka saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Anadolu Ajansı

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Victor Osimhen, ilk 11'de yer alıyor.

CANLI ANLATIM

 

KOCAELİSPOR 0-0 GALATASARAY

 

1' Maç başladı.

Anadolu Ajansı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçını böyle takip etmişti.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

 

Namağlup liderliğini sürdüren Okan Buruk'un ekibinde sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün dışında eksik yok.

 

KOCAELİSPOR CEPHESİ

 

16 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 11 haftayı 11 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Kocaelispor'da ise teknik direktör Selçuk İnan futbolculuk kariyerinde 5 şampiyonluk kazandığı Galatasaray'a rakip…

 

Evindeki son 2 maçı kazanan Körfez ekibinin Hırvat forveti Bruno Petkovic sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Anadolu Ajansı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan.

İLK 11'LER

 

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar.

 

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.