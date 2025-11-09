Canlı Anlatım: Kocaelispor-Galatasaray maçı
09.11.2025 15:32
Son Güncelleme: 09.11.2025 17:01
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanında...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki müsabaka saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Victor Osimhen, ilk 11'de yer alıyor.
CANLI ANLATIM
KOCAELİSPOR 0-0 GALATASARAY
1' Maç başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçını böyle takip etmişti.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Namağlup liderliğini sürdüren Okan Buruk'un ekibinde sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün dışında eksik yok.
KOCAELİSPOR CEPHESİ
16 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 11 haftayı 11 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Kocaelispor'da ise teknik direktör Selçuk İnan futbolculuk kariyerinde 5 şampiyonluk kazandığı Galatasaray'a rakip…
Evindeki son 2 maçı kazanan Körfez ekibinin Hırvat forveti Bruno Petkovic sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.