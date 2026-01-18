Canlı Anlatım: Kocaelispor-Trabzonspor maçı
18.01.2026 16:09
Kocaelispor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Karşılaşmanın canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Rivas, Linetty, Agyei, Tayfur, Churlinov, Petkovic.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.
Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.
Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.