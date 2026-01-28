Canlı Anlatım: Manchester City-Galatasaray maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.

Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

ASLAN'IN HEDEFİ İLK 16

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, yarınki müsabakası kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.

Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun yarınki maçla kadroya dönmesi bekleniyor. İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği yarınki karşılaşmada oynayamayacak.