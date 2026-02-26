Ramazan imsakiyesi banner
Canlı Anlatım: Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı

26.02.2026 21:54

26.02.2026 21:54

Canlı Anlatım: Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı
NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla karşı karşıya...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşıyor.

 

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

 

Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

 

Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğüyle birlikte haberimzde olacak.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira.

7 EKSİK

 

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

 

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemedi.

 

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.

 

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamadı.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlık yaşayarak Kasımpaşa maçını yarıda bırakmıştı.

TUR İHTİMALLERİ

 

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

 

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

 

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

 

Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin ilk maçta sahaya çıkan ilk 11'i.

İLK 11'LER

 

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.

 

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Brown, Mert, Guendouzi, İsmail, Kante, Oğuz, Nene, Kerem, Cherif.

