Canlı Anlatım: Rayo Vallecano-Samsunspor maçı
19.03.2026 22:10
Son Güncelleme: 19.03.2026 23:16
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Rayo Vallecano ile karşı karşıya...
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk oluyor.
İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayan maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor.
Samsunsporlu futbolcuların gol sevinci.
CANLI ANLATIM
RAYO VALLECANO 0-0 SAMSUNSPOR
1' Maç başladı.
9' Okan Kocuk kurtardı! Hızlı gelişen Vallecano atağında ceza sahasına giren De Frutos'un vuruşunu son anda kaleci Okan Kocuk kurtardı.
13' Saamsunspor gole çok yaklaştı! Cherif'in ceza sahasına gönderdiği top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutu az farkla kornere gitti.
TUR İHTİMALLERİ
Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.
Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.
İLK 11'LER
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Alemao, Garcia
Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Holse, Celil, Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadji