Canlı Anlatım: Rayo Vallecano-Samsunspor maçı

TUR İHTİMALLERİ

Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.

Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

İLK 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Alemao, Garcia

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Holse, Celil, Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadji