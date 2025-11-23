Canlı Anlatım: Rizespor-Fenerbahçe maçı

23.11.2025 15:41

Son Güncelleme: 23.11.2025 19:07

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe yükselişini Rize'de sürdürmenin peşinde. Süper Lig'de son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, saat 20.00'de Karadeniz ekibine konuk olacak.

 

Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

 

Karşılaşmanın canlı anlatımını maçın başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçeli Marco Asensio, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

 

Fenerbahçe'de tedavileri süren Szymanski ve Çağlar'ın yanı sıra kart cezalısı Semedo ve milli takımdan dönüşü seyahat programı nedeniyle uzayan Alvarez kafilede yer almadı.

 

OOSTERWOLDE SINIRDA

 

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Oosterwolde sarı kart ceza sınırında.

Fenerbahçeli Oosterwolde, Rizespor maçında sarı kart görmesi durumunda Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

RİZESPOR CEPHESİ

 

Son 4 maçında kaybetmeyen ev sahibi Çaykur Rizespor ise haftaya 14 puanla 10'uncu basamakta girdi.

 

İLK 11'LER

 

Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.

 

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

