Canlı Anlatım: Samsunspor-AEK maçı
11.12.2025 12:10
Son Güncelleme: 11.12.2025 19:41
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor, ilk 8'i garantilemek için sahaya çıkıyor. Konferans Ligi liderinin AEK'i ağırlayacağı maç saat 20.45'te başlayacak.
Samsunspor, Konferans Ligi'nde bir üst turu garantilemek için sahada. Namağlup lider Karadeniz temsilcisi, Yunanistan ekibi AEK'i ağırlıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç saat 20:45'te başlayacak.
Mücadelede Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.
Thomas Reis'ın öğrencileri, galip gelmesi halinde son maçlar öncesi ilk 8 sırada yer almayı garantileyecek.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Jovic.