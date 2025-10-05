Canlı Anlatım: Samsunspor-Fenerbahçe maçı

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Sakatlıkları süren Jhon Duran ve kaleci İrfan Can Eğribayat ile henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş bu maçta yok. Bartuğ Elmaz ile Becao da teknik heyet kararıyla kafileye alınmadı.



Tedesco'nun ekibi bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde.



Süper Lig'de Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de Nice'i yenen sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmeye çalışacak.



SAMSUNSPOR CEPHESİ



Samsunspor, ligdeki son maçında Gaziantep ile berabere kaldı, Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0 yendi.



Üçer galibiyet ve beraberlikle 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibinin 12 puanı var.