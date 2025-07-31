Canlı Anlatım: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı

12' Maalesef top ağlarda... Demir Ege Tıknaz'ın kendi yarı sahasında kaybettiği top sonrası sol kanattan ceza sahasına giren Kevin, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

5' Shakhtar gole çok yaklaştı... Tobias, çalımlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda kaleci Mert'i de geçti ve dar açıdan vuruşunu yaptı. Felix Uduokhai, çizgiden topu çıkardı.

Beşiktaş , Polonya'da geri dönüş ve tur için sahada. Saat 21.00''de başlayan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetiyor.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra takımdan ayrılması bekelenen Al Musrati kafilede yer almadı.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, 4-2'lik yenilginin rövanşında tur atlamak için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Siyah-beyazlıların 2 farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.



Arda Turan'ın takımı ise galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi durumunda tur atlayan taraf olacak.

TUR ATLARSA RAKİBİ...



Beşiktaş, Polonya'dan istediği sonucu alması halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos işe eşleşecek.

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE GİDECEK



Shakhtar'a elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan siyah-beyazlılar,, St. Patrick's-Kalju eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.