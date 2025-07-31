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Canlı Anlatım: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a karşı "tamam ya da devam" maçında...

Canlı Anlatım: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı

, Polonya'da geri dönüş ve tur için sahada. Saat 21.00''de başlayan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetiyor.

CANLI ANLATIM

SHAKHTAR 1-0 BEŞİKTAŞ

1' Maç başladı.

5' Shakhtar gole çok yaklaştı... Tobias, çalımlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda kaleci Mert'i de geçti ve dar açıdan vuruşunu yaptı. Felix Uduokhai, çizgiden topu çıkardı.

12' Maalesef top ağlarda... Demir Ege Tıknaz'ın kendi yarı sahasında kaybettiği top sonrası sol kanattan ceza sahasına giren Kevin, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

16' Demir Ege Tıknaz sarı kart gördü.

21' Beşiktaş gole yaklaştı! Siyah-beyazlılarda Rafa Silva'nın getirdiği top arka direkteki Joao Mario ile buluştu. Ceza sahası içinden vuruşunu yapan Portekizli futbolcunun şutu savunmadan döndü.

Canlı Anlatım: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı - 1

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra takımdan ayrılması bekelenen Al Musrati kafilede yer almadı.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

, 4-2'lik yenilginin rövanşında tur atlamak için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Siyah-beyazlıların 2 farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.

Arda Turan'ın takımı ise galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi durumunda tur atlayan taraf olacak.

TUR ATLARSA RAKİBİ...

Beşiktaş, Polonya'dan istediği sonucu alması halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos işe eşleşecek.

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE GİDECEK

Shakhtar'a elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan siyah-beyazlılar,, St. Patrick's-Kalju eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Canlı Anlatım: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı - 2

İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Alisson, Oheretko, Pedrinho, Kevin, Elias.

: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Kartal Kayra, Demir Ege, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham.

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