Canlı Anlatım: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a karşı "tamam ya da devam" maçında...
Beşiktaş, Polonya'da geri dönüş ve tur için sahada. Saat 21.00''de başlayan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetiyor.
CANLI ANLATIM
SHAKHTAR 1-0 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
5' Shakhtar gole çok yaklaştı... Tobias, çalımlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda kaleci Mert'i de geçti ve dar açıdan vuruşunu yaptı. Felix Uduokhai, çizgiden topu çıkardı.
12' Maalesef top ağlarda... Demir Ege Tıknaz'ın kendi yarı sahasında kaybettiği top sonrası sol kanattan ceza sahasına giren Kevin, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
16' Demir Ege Tıknaz sarı kart gördü.
21' Beşiktaş gole yaklaştı! Siyah-beyazlılarda Rafa Silva'nın getirdiği top arka direkteki Joao Mario ile buluştu. Ceza sahası içinden vuruşunu yapan Portekizli futbolcunun şutu savunmadan döndü.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra takımdan ayrılması bekelenen Al Musrati kafilede yer almadı.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, 4-2'lik yenilginin rövanşında tur atlamak için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Siyah-beyazlıların 2 farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.
Arda Turan'ın takımı ise galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi durumunda tur atlayan taraf olacak.
TUR ATLARSA RAKİBİ...
Beşiktaş, Polonya'dan istediği sonucu alması halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos işe eşleşecek.
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE GİDECEK
Shakhtar'a elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan siyah-beyazlılar,, St. Patrick's-Kalju eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
İLK 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Alisson, Oheretko, Pedrinho, Kevin, Elias.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Kartal Kayra, Demir Ege, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham.
- Etiketler :
- Haberler -
- Uefa Avrupa Ligi
- Shakhtar Donetsk
- Beşiktaş