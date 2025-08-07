Canlı Anlatım: St. Patrick's-Beşiktaş maçı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's deplasmanında...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi macerasına İrlanda deplasmanında başlıyor. Siyah-beyazlılar 3. eleme turu ilk maçında St. Patricks ile karşı karşıya geliyor.
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tala Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak.
Eşleşmenin rövanşı 14 Ağustos saat 21.00'de Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
İLK 11'LER
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham
