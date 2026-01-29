Canlı Anlatım: Steaua Bükreş-Fenerbahçe maçı
29.01.2026 16:09
Son Güncelleme: 29.01.2026 21:57
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı son hafta maçında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş ile karşı karşıya...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğüyle birlikte haberimizde olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
3 EKSİK
FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
İLK 11'LER
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri.