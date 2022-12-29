Canlı anlatım: Süper Lig'de Sivaspor ile Galatasaray 33. kez karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile Galatasaray karşılaşıyor.



Mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.



Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturuyor. Türkalp’e, AVAR’da Bülent Birincioğlu eşlik ediyor.



EKSİKLER



Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Samba Camara ve Max Gradel görev alamıyor.



Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı Torreira ile birlikte sakatlıkları bulunan Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross kadroda yok.



11'LER



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Erdoğan, Dia Saba, Ahmed Musa, Yatabare



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Berkan, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis



SİVASSPOR-GALATASARAY CANLI ANLATIM (TIKLA TAKİP ET)

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 33. RANDEVUDA



İki takım 33. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.



SİVAS'TAKİ MAÇLAR



Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.



Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.