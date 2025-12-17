Canlı Anlatım: Trabzonspor-Alanyaspor
17.12.2025 19:44
Son Güncelleme: 17.12.2025 20:31
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.
Papara Park'ta oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı.
Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan.
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Baran, Fatih, Efecan, İbrahim, Makouta, Güven, Ogundu.