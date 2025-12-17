Canlı Anlatım: Trabzonspor-Alanyaspor

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan.

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Baran, Fatih, Efecan, İbrahim, Makouta, Güven, Ogundu.