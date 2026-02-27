Canlı Anlatım: Trabzonspor-Karagümrük maçı
27.02.2026 19:30
Son Güncelleme: 27.02.2026 20:23
Trabzonspor ile Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR 1-0 KARAGÜMRÜK
1' Maç başladı.
3' Karagümrük gole yaklaştı! Trabzonspor savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Larsson'un vuruşu kaleci Onana'da kaldı.
20' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Sağ kanatta büyük bir boşluk bulan Ozan Tufan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Paul Onuachu kafasıyla tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Trabzonsporlu futbolcuların Samsunspor maçındaki gol sevinci.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Onuachu.
Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Serginho, Babicka, Larsson.