Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Canlı Anlatım: Trabzonspor-Karagümrük maçı

27.02.2026 19:30

Son Güncelleme: 27.02.2026 20:23

Canlı Anlatım: Trabzonspor-Karagümrük maçı
NTV
NTV - Haber Merkezi

Trabzonspor ile Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

 

Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.

IHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.

CANLI ANLATIM

 

TRABZONSPOR 1-0 KARAGÜMRÜK

 

1' Maç başladı.

 

3' Karagümrük gole yaklaştı! Trabzonspor savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Larsson'un vuruşu kaleci Onana'da kaldı.

 

20' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Sağ kanatta büyük bir boşluk bulan Ozan Tufan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Paul Onuachu kafasıyla tamamladı ve skor 1-0'a geldi.

Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu futbolcuların Samsunspor maçındaki gol sevinci.

İLK 11'LER

 

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Onuachu.

 

Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Serginho, Babicka, Larsson.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram