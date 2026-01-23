Canlı Anlatım: Trabzonspor-Kasımpaşa maçı

23.01.2026 10:32

Son Güncelleme: 23.01.2026 19:14

Canlı Anlatım: Trabzonspor-Kasımpaşa maçı
NTV
NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

 

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

 

Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.

Anadolu Ajansı

Trabzonspor son maçında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti

Ligin 18 haftasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

 

Süper Lig'de geçen hafta Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 hafta sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

 

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Mustafa Eskihellaç ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Anadolu Ajansı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.

İLK 11'LER

 

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

 

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Becao, Frimpong, Kerem, Ben Ouanes, İrfan Can, Fall, Diabate, Kubilay.

