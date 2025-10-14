NTV.COM.TR

Canlı Anlatım: Türkiye-Gürcistan maçı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sıradaki rakibi Gürcistan...

A Milli Takım Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki yerini sağlamlaştırmak, tarihi Bulgaristan galibiyetini taçlandırmak için sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki 4. maçında 'ı ağırlayacak.

Saat 21.45'te başlayacak olan Türkiye-Gürcistan maçını Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

Karşılaşmanın canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takım arasında Tiflis'te oynanan maçı A Milli Takım 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Canlı Anlatım: Türkiye-Gürcistan maçı - 1 Arda Güler ve Yunus Akgün, Gürcistan'da oynanan maçta A Milli Takım'ın golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nu kutlamıştı.

Ay-yıldızlılarda, İspanya ve Bulgaristan karşılaşmalarını kaçıran Barış Alper Yılmaz'ın cezası sona erdi. İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Milli takımdan ayrılan Berke Özer'in yerineyse Başakşehir'den Muhammed Şengezer kadroya dahil edildi.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.

﻿Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Canlı Anlatım: Türkiye-Gürcistan maçı - 2 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'da maç öncesi saha zeminini incelemişti.

E Grubu'nda 4. maçlar öncesi İspanya 9 puanla lider, A Milli Takım 6 puanla ikinci, 3 puanla üçüncü ve puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada.

Gruptaki diğer maç İspanya ile Bulgaristan arasında oynanacak.

Türkiye E Grubu'nu 15 Kasım'da Bursa'da oynanacak Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda oynanacak İspanya maçlarıyla tamamlayacak.

Avrupa elemelerinde 12 grup birincisi direkt olarak vizesi alacak. İkinci sıradaki takımlar ise Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımla play-off oynayacak.

