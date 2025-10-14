Canlı Anlatım: Türkiye-Gürcistan maçı

E Grubu'nda 4. maçlar öncesi İspanya 9 puanla lider, A Milli Takım 6 puanla ikinci, Gürcistan 3 puanla üçüncü ve puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada.



Gruptaki diğer maç İspanya ile Bulgaristan arasında oynanacak.



Türkiye E Grubu'nu 15 Kasım'da Bursa'da oynanacak Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda oynanacak İspanya maçlarıyla tamamlayacak.



Avrupa elemelerinde 12 grup birincisi direkt olarak Dünya Kupası vizesi alacak. İkinci sıradaki takımlar ise Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımla play-off oynayacak.

