Canlı Anlatım: Türkiye-İspanya maçı

İSPANYA İLK MAÇINI KAZANDI Rakip İspanya ise grubun ilk maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. De la Fuente'nin ekibinde sakatlığı bulunan Gavi'nin maçta görev alması beklenmiyor. MONTELLA İLE 25. MAÇ Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 25'inci sınavını İspanya karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 17'si resmi, 7'si özel 24 maça çıkan milliler, 13 galibiyet elde etti, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 39 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 31 gol gördü.

GRUP LİDERİ DÜNYA KUPASI'NA DOĞRUDAN GİDECEK



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.



MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU



A Milli Takım'ın İspanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır



Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik



Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan



Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.



İSPANYA'NIN ADAY KADROSU



İspanya'nın aday kadrosunda, sezon başında Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan forvet oyuncusu Alvaro Morata da yer alıyor.



Teknik direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen İspanya'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)



Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)



Orta Saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint Germain), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Fermin Lopez (Barcelona)



Forvet: Alvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesus Rodriguez (Como)