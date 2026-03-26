Canlı Anlatım: Türkiye-Romanya maçı
26.03.2026 08:22
Son Güncelleme: 26.03.2026 18:55
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play off yarı finalinde Romanya'yı konuk ediyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık özlemi giderme yolunda ilk rakibi Romanya.
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası elemeleri play off yarı finaline çıkacak.
MAÇ NE ZAMAN?
Dolmabahçe'de oynanacak Türkiye - Romanya maçı saat 20'de başlayacak.
Kazanan Kosova - Slovakya eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta Dünya Kupası play off finalinde karşılaşacak.
Tüpraş Stadyumu'nun tam kapasite dolması bekleniyor.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
Türkiye'nin yedekleri: Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kaan Ayhan.
Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea.