Canlı Anlatım: Türkiye-Romanya maçı

26.03.2026 08:22

Son Güncelleme: 26.03.2026 18:55

NTV
Batuhan Durmuş

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play off yarı finalinde Romanya'yı konuk ediyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık özlemi giderme yolunda ilk rakibi Romanya.

 

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası elemeleri play off yarı finaline çıkacak.

 

MAÇ NE ZAMAN?

 

Dolmabahçe'de oynanacak Türkiye - Romanya maçı saat 20'de başlayacak. 

 

Kazanan Kosova - Slovakya eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta Dünya Kupası play off finalinde karşılaşacak.

Anadolu Ajansı

Tüpraş Stadyumu'nun tam kapasite dolması bekleniyor.

İLK 11'LER

 

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

 

Türkiye'nin yedekleri: Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kaan Ayhan.

 

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea.

