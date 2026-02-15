CANLI | Beşiktaş, Başakşehir karşısında
15.02.2026 16:15
Son Güncelleme: 15.02.2026 19:59
Beşiktaş'ın yeni transferleri geçen hafta sahaya çıkmıştı
Süper Lig'de Avrupa potasını hedefleyen iki takım karşı karşıya geliyor. Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş, Başakşehir karşısında yeni transferleriyle fark yaratmak için sahaya çıktı.
10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen siyah beyazlılarda Ndidi babasının cenaze törenine katılacağı için kadroda yer almıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.
Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırındaki isimler.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İLK 11'LER
Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Fayzullaev, Harit, Shomurodov, Selke
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El-Bilal Toure, Hyeo gyu Oh