CANLI | Beşiktaş, Samsun'da seri peşinde

19.04.2026 15:59

Son Güncelleme: 19.04.2026 17:53

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetiyor.

 

Dördüncü sıradaki siyah beyazlılar, takip ettiği Trabzonspor'un 9 puan gerisinde.
 

Geçen hafta Antalyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta Ndidi ve Kartal Kayra sakatlıkları, Emirhan ise cezası nedeniye bugün kadroda yok.
 

Ev sahibi Samsunspor ise haftaya 39 puanla yedinci basamakta girdi.

 

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

 

Beşiktaş ile Samsunspor, Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak.

 

Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti.

 

Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

 

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.

17:53
İLK YARI SONUCU: 0-0
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
17:39
YARIM SAAT GOLSÜZ GEÇİLDİ
Maçın ilk yarım saati, golsüz ve az pozisyonla geçildi. İlk 30 dakikada kart da çıkmadı.
17:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Samsunspor-Beşiktaş karşılaşması başladı.
16:54
"TAM KADRO OLACAĞIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç önü şu açıklamayı yaptı: "Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Ligde de iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Geçen cumadan beri maç oynamadık bir haftadır antrenman yapıyoruz. Bu hafta da 3 tane maç oynayacağız. İyi hazırlandık maça. Samsunspor deplasmanı her zaman zordur. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Bu maçtan sonra tam kadro olacağız artık kupaya."
15:57
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji. Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Cengiz, Olaitan, El Bilal Toure, Oh.
