CANLI | Beşiktaş, Samsun'da seri peşinde

"TAM KADRO OLACAĞIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç önü şu açıklamayı yaptı: "Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Ligde de iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Geçen cumadan beri maç oynamadık bir haftadır antrenman yapıyoruz. Bu hafta da 3 tane maç oynayacağız. İyi hazırlandık maça. Samsunspor deplasmanı her zaman zordur. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Bu maçtan sonra tam kadro olacağız artık kupaya."