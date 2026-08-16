CANLI | Beşiktaş taraftarı önünde sahada
16.08.2026 16:53
Son Güncelleme: 16.08.2026 22:18
Beşiktaş'ta Trossard ilk 11'de başladı.
Beşiktaş, yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yaptı. Beşiktaş-Eyüpspor maçında tek gol var.
Beşiktaş, yenilenen kadrosuyla tüm rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftada Süper Lig'de ilk maçına çıktı.
Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.
Maç öncesi Necip Uysal taraftara veda etti. Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Beşiktaş oyuncusu Uysal için karşılaşma öncesinde veda töreni düzenlendi.
Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla play-off'ta Kauno Zalgiris'in rakibi oldu.
Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile başlayan Eyüpspor ise Dolmabahçe deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde.