CANLI | Beşiktaş taraftarı önünde sahada

RAKİPLERİN PUAN KAYBINA VURGU

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç önü yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Bugün bir mücadelenin başlangıcı. Lig çok güzel olacak, önemli olacak bizim için. İlk maçların ne kadar rekabetçi olduğunu gördük. Sürpriz sonuçlar çıktı. Biz de iç sahada taraftarımız önünde oynayacağız. İyi bir sonuç almak, iyi bir iş çıkarmak istiyoruz."