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CANLI | Beşiktaş taraftarı önünde sahada

16.08.2026 16:53

Son Güncelleme: 16.08.2026 22:18

CANLI | Beşiktaş taraftarı önünde sahada
Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta Trossard ilk 11'de başladı.

Batuhan Durmuş
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Beşiktaş, yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yaptı. Beşiktaş-Eyüpspor maçında tek gol var.

Beşiktaş, yenilenen kadrosuyla tüm rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftada Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

 

Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.

 

Maç öncesi Necip Uysal taraftara veda etti. Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Beşiktaş oyuncusu Uysal için karşılaşma öncesinde veda töreni düzenlendi.

 

Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla play-off'ta Kauno Zalgiris'in rakibi oldu.

 

Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile başlayan Eyüpspor ise Dolmabahçe deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde.

22:16
İLK YARIDA TEK GOL
Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Anadolu Ajansı
21:55
İLK GOL SESİ
Karşılaşmanın ilk golü 24. dakikada Cerny'den geldi.
Anadolu Ajansı
21:30
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
21:35
NECİP'E VEDA
Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal için karşılaşma öncesinde veda töreni düzenlendi.
Anadolu Ajansı
21:08
RAKİPLERİN PUAN KAYBINA VURGU
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç önü yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Bugün bir mücadelenin başlangıcı. Lig çok güzel olacak, önemli olacak bizim için. İlk maçların ne kadar rekabetçi olduğunu gördük. Sürpriz sonuçlar çıktı. Biz de iç sahada taraftarımız önünde oynayacağız. İyi bir sonuç almak, iyi bir iş çıkarmak istiyoruz."
Anadolu Ajansı
20:25
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih. Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Da Costa, Michalak, Pintor, Ahmed Abdullahi.
Anadolu Ajansı