Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı | Ali Koç mu Sadettin Saran mı?

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu bugün gerçekleştiriliyor.



Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor. OY VERME İŞLEMİ BİTTİ



Kongre, saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirildi.



Sandıklar oy verme işlemi bitmesiyle birlikte açılmaya başlandı ve divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak. CANLI TAKİP

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ: 24 BİN OY 17.00 | Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi sona erdi. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe seçiminde an itibarıyla 24 bin oy kullanıldığını açıkladı.

SON 40 DAKİKA 16.20 | Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işleminin sonlanmasına 40 dakika kaldı.

OY SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ 15.20 | Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılan oy sayısı 21 bini geçti.

AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI 14.40 | Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, eski teknik direktörü ve kongre üyesi Aykut Kocaman da seçimde oyunu kullandı.

OY SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ 14.30 | Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılan oy sayısı 11 bini geçti.

ALİ KOÇ, OYUNU KULLANDI 14.00 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 29 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ali Koç, oyunu eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç: "Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor. Seçimin sonucu ne olursa olsun hayırlısı olsun." dedi.

MOSTUROĞLU: "15 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM OLACAK GİBİ" 13.20 | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Saat 13:00 itibarıyla şu anda katılım 7 bin civarında. 15 binin üzerinde bir katılım olacak gibi gözüküyor."

YANDAŞ DA OYUNU KULLANDI 12.20 | Fenerbahçe'nin kongre üyesi ve kaptanı Mert Hakan Yandaş da oyunu kullandı.

OY SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ 12.30 | Fenerbahçe'de kullanılan oy sayısı 6 bin 700'ü geçti.

ALİ KOÇ: "RUH GERİ GELİR" 12.05 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ali Koç: "7 yıldır verilen bir emek var. Futbolun dışında her şey iyi. Tarihin en yüksek kadrosunu kurduk. Hocamızı seçerken, ilk yılında fark yaratan bir isim olmasına dikkat ettik. Futbolda pek çok şey değişti. Feyenoord maçında ruh buraya dönecek. Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma. Feyenoord maçındaki ruh geri gelir, bunu kaybetmedik." [HT Spor]

SARAN: "BUGÜN FENERBAHÇE'NİN BAYRAMI" 12.00 | Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız."

SADETTİN SARAN, OYUNU KULLANDI 11.10 | Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran oyunu 37 nolu sandıkta kullandı.

BAŞKAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 10.30 | Şekip Mosturoğlu: "Saat tam 17.00'de oylama bitecek. Bariyerleri geçip sırada olan insanlar saat 17.00'yi geçmiş olsa bile oy verecekler ama saat 17.00'de bariyerin arkasında kalanlar oy kullanamayacaklar. Son oy kullanıldıktan sonra talimatla sandıkların açılmasını isteyeceğiz. Sandıklar açılacak, tahminim 1, 1.5 saat kadar sürer sayım işlemleri. Saat 19.00 gibi de sonuçları açıklayacağımızı umuyorum"

ADAYLARIN PUSULALARI

10.05 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beyaz, başkan adayı Sadettin Saran ise sarı pusula ile yarışıyor.

SANDIKLAR AÇILDI 10.00 | Sandıklar açıldı ve oy verme işlemi başladı.

ALİ KOÇ: "TARİH YAZMA GÜNÜ" 09.30 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bugün tarih yazma günü. Fenerbahçemizin yarınları için oyunu kullan, iradeni ortaya koy!

SARAN: "BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ" 09.30 | Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı, beklediğimiz gün geldi!

SANDIKLAR HAZIRLANDI 09.10 | Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için oy kullanılacak sandıklar hazırlandı.

İKİ ADAY VAR



Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.



Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.



Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.



Fenerbahçe'de Seçiml Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde ibra ve gündem maddelerinin oylaması yapıldı.

OTURUMU ŞEKİP MOSTUROĞLU YÖNETİYOR



Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilmişti.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun kongreyi yönetmesine oy birliğiyle karar verilmişti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, ilk oturumu yönetmişti.