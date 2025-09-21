Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı | Ali Koç mu Sadettin Saran mı?
Fenerbahçe'de camianın beklediği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bugün yeni başkan belli oluyor.
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu bugün gerçekleştiriliyor.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.
OY VERME İŞLEMİ BİTTİ
Kongre, saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirildi.
Sandıklar oy verme işlemi bitmesiyle birlikte açılmaya başlandı ve divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.
CANLI TAKİP
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ: 24 BİN OY
SON 40 DAKİKA
OY SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ
AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI
OY SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ
ALİ KOÇ, OYUNU KULLANDI
14.00 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 29 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ali Koç, oyunu eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile kullandı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç: "Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor. Seçimin sonucu ne olursa olsun hayırlısı olsun." dedi.
MOSTUROĞLU: "15 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM OLACAK GİBİ"
YANDAŞ DA OYUNU KULLANDI
OY SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ
ALİ KOÇ: "RUH GERİ GELİR"
SARAN: "BUGÜN FENERBAHÇE'NİN BAYRAMI"
SADETTİN SARAN, OYUNU KULLANDI
BAŞKAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ADAYLARIN PUSULALARI
SANDIKLAR AÇILDI
ALİ KOÇ: "TARİH YAZMA GÜNÜ"
SARAN: "BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ"
SANDIKLAR HAZIRLANDI
İKİ ADAY VAR
Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
OTURUMU ŞEKİP MOSTUROĞLU YÖNETİYOR
Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilmişti.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun kongreyi yönetmesine oy birliğiyle karar verilmişti.
ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
Fenerbahçe'de yönetim kurulu başkanı Ali Koç ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu.
Ali Koç ve yönetimi, yapılan oylama sonucu hem mali hem de idari açıdan ibra edildi.
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.
SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.
