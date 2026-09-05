CANLI | Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide karşı karşıya
05.09.2026 19:02
Son Güncelleme: 05.09.2026 20:00
Süper Lig'de sezonun ilk derbisi oynanıyor.
Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de sezonun ilk derbisi başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş 4. hafta maçında karşılaşıyor. Maçta 0-0 eşitlik var.
Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
İki takım da ilk 3 haftada 6'şar puan topladı. Son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u 2-0, Beşiktaş Çorum'u 6-2 yendi.
GÖZLER GOLCÜLERDE
Forvet hattını güçlendirmek için ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra da Avrupa futbolunun golcü isimlerinden Romelu Lukaku'ya da sarı-lacivertli formayı giydirdi.
Beşiktaş ise geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Hyeon-gyu Oh'un ardından bu sezon başında Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'i transfer etti.