CANLI | Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide karşı karşıya

Süper Lig 'de sezonun ilk derbisi başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş 4. hafta maçında karşılaşıyor. Maçta 0-0 eşitlik var.

Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İki takım da ilk 3 haftada 6'şar puan topladı. Son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u 2-0, Beşiktaş Çorum'u 6-2 yendi.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Forvet hattını güçlendirmek için ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra da Avrupa futbolunun golcü isimlerinden Romelu Lukaku'ya da sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Beşiktaş ise geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Hyeon-gyu Oh'un ardından bu sezon başında Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'i transfer etti.