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CANLI | Fenerbahçe ile Beşiktaş finalde karşı karşıya

22.09.2026 20:00

Son Güncelleme: 22.09.2026 20:35

CANLI | Fenerbahçe ile Beşiktaş finalde karşı karşıya
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı

NTV - Haber Merkezi
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Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, derbiye sahne oluyor. İşte ayrıntılar...

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini buluyor. 

 

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşıyor. Derbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. 

 

İlk çeyreği Fenerbahçe kazandı.

İlk çeyrek sonucu:

Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş

 

GEÇMİŞ BAŞARILAR
 

Geçen yıl oynanan maçı sarı lacivertliler kazanarak bu kupayı 8. kez müzesine götürdü.
 

Beşiktaş bu kupayı ilk ve son kez 2012'de kazandı.
 

Anadolu Efes, müzesindeki 14 Cumhurbaşkanlığı Kupası ile bu alanda zirvede. 

Anadolu Ajansı

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic