CANLI | Fenerbahçe ile Beşiktaş finalde karşı karşıya

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini buluyor.

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş , Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşıyor. Derbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

İlk çeyreği Fenerbahçe kazandı.



İlk çeyrek sonucu:



Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş

GEÇMİŞ BAŞARILAR



Geçen yıl oynanan maçı sarı lacivertliler kazanarak bu kupayı 8. kez müzesine götürdü.



Beşiktaş bu kupayı ilk ve son kez 2012'de kazandı.



Anadolu Efes, müzesindeki 14 Cumhurbaşkanlığı Kupası ile bu alanda zirvede.