CANLI | Fenerbahçe ile Beşiktaş finalde karşı karşıya
22.09.2026 20:00
Son Güncelleme: 22.09.2026 20:35
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı
Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, derbiye sahne oluyor. İşte ayrıntılar...
Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini buluyor.
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşıyor. Derbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.
İlk çeyreği Fenerbahçe kazandı.
İlk çeyrek sonucu:
Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş
GEÇMİŞ BAŞARILAR
Geçen yıl oynanan maçı sarı lacivertliler kazanarak bu kupayı 8. kez müzesine götürdü.
Beşiktaş bu kupayı ilk ve son kez 2012'de kazandı.
Anadolu Efes, müzesindeki 14 Cumhurbaşkanlığı Kupası ile bu alanda zirvede.
Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic