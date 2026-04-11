CANLI | Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında
11.04.2026 15:48
Son Güncelleme: 11.04.2026 20:29
Fenerbahçe, Süper Lig'İn 29. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Süper Lig'in en golcü deplasman takımı Fenerbahçe galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.
63 puanlı sarı-lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Hakem Ali Yılmaz'ın yönettiği maçta 0-0 eşitlik var.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Edson Alvarez kafilede yer almadı.
Kaptan Milan Skriniar ise sağlık heyetinin dinlenme tavsiyesine rağmen oynamak istediğini söyledi ve Kayseri'ye götürüldü. Yıldız savunmacı ilk 11'de sahaya çıktı.
29 hafta öncesi sadece 4 maç kazanabilen Kayserispor 23 puanla 16ncı sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.