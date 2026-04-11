CANLI | Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında

11.04.2026 15:48

Son Güncelleme: 11.04.2026 20:29

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Süper Lig'İn 29. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Süper Lig'in en golcü deplasman takımı Fenerbahçe galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.

63 puanlı sarı-lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

 

Hakem Ali Yılmaz'ın yönettiği maçta 0-0 eşitlik var.

 

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Edson Alvarez kafilede yer almadı.
 

Kaptan Milan Skriniar ise sağlık heyetinin dinlenme tavsiyesine rağmen oynamak istediğini söyledi ve Kayseri'ye götürüldü. Yıldız savunmacı ilk 11'de sahaya çıktı. 

 

29 hafta öncesi sadece 4 maç kazanabilen Kayserispor 23 puanla 16ncı sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.

20:29
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Jayden Oosterwolde, Chalov'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
19:58
MAÇ BAŞLADI
Kümede kalma savaşı veren Kayserispor ile şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe arasındaki maçta ilk düdük geldi.
19:36
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco maç önünde şöyle konuştu: "Bazen maçın nasıl gideceğini siz seçemiyorsunuz. Rakibin nasıl oynadığı da önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi gözlemlememiz gerekiyor. Kimse bize maçlarda hediye vermiyor, bu da zor bir maç olacak. Rakibimiz düşmemek için oynuyor, ellerinden geleni yapacaklar."
18:56
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.