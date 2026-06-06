CANLI | Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım konuşuyor

06.06.2026 11:48

Son Güncelleme: 06.06.2026 18:06

CANLI | Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım konuşuyor
NTV

Hakan Safi ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Hakan Safi ile Aziz Yıldırım kurulda seçim öncesi son konuşmalarını yapıyor. Kürsüye Safi'nin ardından Yııldırım geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. 

 

Kongre üyelerinin tribünde yerlerini almasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz toplantıyı başlattı. Sarı lacivertlilerde borç 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı.

 

KOÇ VE SARAN DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

 

Fenerbahçe'de hem Ali Koç hem de Sadettin Saran yönetimleri, 2025-26 sezonuna ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

 

Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım seçimden önce son kez konuşmalarını yapıyor.

Safi ve Yıldırım dün yaptıkları açıklamalarda iddia mesajlar vermişti.

 

"KULÜBE ZARAR VERİYOR"

 

"Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var! Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi." demişti.

 

"DERTLERDEN KURTARMAYA GELİYORUZ"

 

Greenwood, Suarez ve Merih Demiral transferlerini açıklayan Safi, "Sadece Fenerbahçe'me hizmet için yola çıkmaya karar verdim. İyi ki de vermişim. Çok güzel insanlar tanıdım. Hep aynı şeyi hissettim. Fenerbahçe taraftarını bu dertlerden kurtarmaya geliyoruz. Ben inandım, sizler de inanın. Göreceksiniz, Pazar akşamından itibaren Fenerbahçelinin her derdine çözüm olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

9 AY SONRA YENİDEN SEÇİM

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı yapan Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran yarışmıştı.
 

24 bini aşkın üyenin oy kullandığı seçimde Saran, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı olmuştu.

Saran, "Benim için bu kararı almak kolay olmadı. Ancak bu koltuk, kişisel tercihlerle değil; doğru zamanda doğru kararları alabilme sorumluluğuyla taşınır.

 

Bu koltuğa gelmek kadar, zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir. Hele ki bunu kırgınlıkla değil, bir hırsla değil; camianın önünü açma sorumluluğuyla, Fenerbahçemizin geleceğini düşünerek yapabilmek… İşte asıl mesele budur." sözleriyle veda etmişti.

KONGREDEN ÖNE ÇIKANLAR

17:57
"ŞAMPİYONLUK ŞARKILARINI ÖZLEDİM"
Safi'nin ardından konuşma yapan Aziz Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. 6-0'ı bu adam yaptı burada. 4-0'ları burada yaptı. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın. Size gülüyorum. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmaya çalışmak bize yakışmaz."
Anadolu Ajansı
16:59
"TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM"
Başkan adaylarından ilk olarak sahneye Hakan Safi geldi. Safi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kulübe hizmet etmek için kollarımı sıvadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmada olan Paolo Maldini ille Fenerbahçe'nin son durumunu inceledik. Anlaşmaları yaparken çok ince düşündük. Verdiğim hiçbir sözden dönmem. Söz ağızdan bir kere çıkar. Şu ana kadar üç oyuncuyla anlaştık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Greenwood. Bitmedi, dahası geliyor. Mazbatayı alınca açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. 1959 öncesi şampiyonlukları unutmadık. Hakkımız olan 1959 öncesi şampiyonlukları alacağız. Ne yapı, ne kirli lobi, ne kollanan rakipler olacak! Hiçbirine izin vermeyeceğim. Masa ise masayı kırarım, yapı ise yapıyı bozarım. Stadyumumuzu kendi yerinde, Papazın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Yurtdışından takım alacağız."
Anadolu Ajansı
13:15
"ALNIM AK, BAŞIM DİK ŞEKİLDE AYRILIYORUM"
Sadettin Saran yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluk gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım. Çünkü bu bir maçın, bir kupanın kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Görev süremiz kısa oldu ama Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok kupa kazanan yönetimi olduk. Buradan alnım ak, başım dik şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi, Fenerbahçe'de bu göreve talip olmayı da gerektiğinde bırakmayı da yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
12:43
BORÇ AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.
Anadolu Ajansı
12:26
KONGRE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de genel kurul, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam ediyor.
IHA
12:07
"YETKİSİZ GİRİŞ YAPANLAR VAR"
Divan Kurulu Başkanı Mosturoğlu, "Stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım. Burada emniyet riskleri oluştu. Bu yetkisiz arkadaşlar ya kendileri çıkacak ya polis zoruyla çıkarılacaklar. 5 dakika süremiz var. Yoksa genel kurul sıkıntıya girecek." ifadelerini kullandı.
IHA
12:00
ARA VERİLDİ
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri, tezahüratları kesmediği ve yaşanan gerginlik nedeniyle Divan Kurulu Başkanı Mosturoğlu, kurula ara verdi.
IHA
11:20
DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ
Seçimi yönetmesi için divan başkanlığına kongre üyelerinin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi.
Anadolu Ajansı