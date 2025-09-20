Canlı | Fenerbahçe'de seçim öncesi son gün ve son konuşmalar: Borç açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk oturumu bugün gerçekleştiriliyor.



Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.



Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.



Kongre, saat 10.30'da başladı.



OTURUMU ŞEKİP MOSTUROĞLU YÖNETİYOR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirildi. Oturumu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun yönetmesine oy birliğiyle karar verildi. Genel kurulda 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de okunarak üyeler tarafından oylanacak.

﻿﻿CANLI TAKİP

BELGÜ: "TEMLİK BOŞA ÇIKACAK" Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü: "Az önce bir arkadaşımız burada temlik ve yönetim kurulu ibrasıyla ilgili bir konuşma yaptı. Bazı konular hakkında bilgilendirme ihtiyacı duyuyorum. Birincisi, biz geçtiğimiz günlerde bir tüzük değişikliği yaptık. Bu değişikliğe göre, artık kulübümüzün mali kongreleri eylül ayında yapılacak. Haziran'dan hazirana yapılan kongre yerine, eylül ayında yapılacak, bunu da şu anda yapıyoruz. Temlikle ilgili bir uyarıda bulundu arkadaşımız. Verilen temlik 5 milyar değil, 10 milyardır. Bunun da nedeni Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Gelirlerimizin yarısı Bankalar Birliği'ne gittiği için şu anda mali disiplin sağlanmış, bu borç 69 milyon euro'ya düşmüştür. Bu da birkaç ay sıfırlanacak ve bu temlik boşa çıkacaktır. Verilen temliği, Bankalar Birliği'ne giren tüm kulüpler vermiştir." BALABAN: "BIRAKALIM KAVGALARI" Fenerbahçe Kongre Üyesi Ozan Balaban: "Yaklaşık 10 yıl önce burada yönetici olduğumda karşınıza çıkmıştım, o heyecan hiç azalmıyor. Karşınızda olmanın heyecanını bir kez daha bugün üzerimde yaşıyorum. Fenerbahçe için tarihi dönemlerden birisini daha yaşıyoruz. Genel kurullar, sadece yönetimlerin seçildiği değil, camianın geleceğini şekillendiren, büyük kararların alındığı eşsiz anlardır. Temennim, buradan çıkacak kararların kulübümüzü daha da ileriye taşımasıdır. Pazartesi itibariyle camiamızın yeniden birleştiği adımların atılmasını diliyorum. Ben her iki başkan adayı ile çalıştım. Fenerbahçe'nin umudu birleşmektedir, ayrışmakta değil. Başkan adaylarından ricamdır, lütfen bırakalım kavgaları. Eski ve yeniyi barıştıralım ve eskinin hakkını da teslim edelim." GERGİN ANLAR 13.50 | Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında arbede yaşandı. Kürsüden sakin olunması yönünde uyarı yapıldı. Konuşmacılar, sözlerini sarf etmeye devam ediyor. 12.40 | Fenerbahçe'de kürsüye gelen ilk üyenin konuşmasının ardından kongrede gergin anlar yaşandı. Konuşmalara kısa süreliğine ara verildi. Şekip Mosturoğlu, ara sonrası konuşmaların devam etmesini istedi. Üyelerin konuşmaları sırasıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yaşanan gergin anlar

FENERBAHÇE'NİN BORCU



12.20 | Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 dönemi itibarıyla borcu 21 milyar 526 milyon TL olarak açıklandı.



KOÇAK: "278 MİLYON EURO'LUK BİR BORÇ DÜŞÜŞÜ"



Fenerbahçe Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak: "Mayıs 2018'de 347 milyon euro olan finansal borcumuzu bugün itibariyle 69 milyon euro'ya düşürdük. 278 milyon euro'luk bir borç düşüşünden bahsediyoruz. Bu borç düşüşü ile birlikte bu 7 yıllık dönemde toplamda 134 milyon euro'luk bir faiz ödemesi de gerçekleştirmiş olduk."





KIZILHAN: "BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ PROJELERİMİZİ TAMAMLADIK"



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir. Geçen sezon Fenerium, tarihinin en yüksek satışına ulaştı ve 62 milyon euro'luk ciroya ulaştı. Emeği geçen tüm Fenerbahçe ailemize teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımız Ali Koç göreve geldiğinde, kulübümüzün 7 sponsoru vardı. Bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Geçen sezonu 51 sponsor ve 52 milyon euro'luk sponsor ile tamamladık. Bu sezon itibariyle, şu ana kadar 34 marka ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık ve 53 milyon euro elde ettik. Ulaştığımız toplam sponsorluk daha yüksek. Henüz başlamayan branşlarda sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun çok daha fazla artacağına inanıyorum."



"3 TEMMUZ DAVALARI DEVAM EDİYOR"



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Fenerbahçe, hiçbir zaman gayri meşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Karaborsa bilet satışına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz, terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Fenerbahçe, lisanssız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz! Fenerbahçe, hakkını asla yedirmez. İftira ve kumpas kuranlara karşı, mücadelesinden asla taviz vermez. 3 Temmuz'un tazmini için açtığımız davalar devam ediyor. Bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Dosyaya bu aşamada hangi yargı yolunun bakılacağı Yargıtay tarafından verilecek. Bu karar doğrultusunda yargılama devam edecektir. Bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'na açtığımız davadır. Bu dosyada, bilir kişi raporu, kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 Milyon TL zarara uğradığı raporu dosyaya sunulmuştur. Bu mahkeme de görevsizlik kararı vermiş olup, dosyanın İdari Mahkemesi'nde mi, yoksa Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi görüleceğine Uyuşmazlık Mahkemesi karar verecektir. Her iki davanın da mahkeme sürecinin devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum."



"BURADAKİ KARARLAR, MİLYONLARIN UMUDU"﻿​



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Fenerbahçe kongreleri, bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar, milyonların umuduna dönüşür. Sizlerin her oyu, Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık, kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır. Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri, sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir."



PEKİN: "BU KULÜP ASLA TESLİM OLMAZ"



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin: "Bugünkü seçim yalnızca bir yönetim değişikliği değildir. Bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını ve asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar, Fenerbahçe'nin dünyaya mesajı da belirleyecek. Bölmeye çalışanlar kaybedecek ve Fenerbahçe kazanacak. Bizim davamız Fenerbahçe'dir. Kazanan Fenerbahçe olacaktır. Bugün buradan tek bir ses yükselmeli; birlik, mücadele, zafer! Seçimden kim çıkarsa çıksın, hepimiz aynı gemideyiz. Fenerbahçe haksızlıklarla, kumpaslarla, masa başı oyunlarla yıpratılmak istendi. Ama Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır."



MALİ YÖNDEN İBRA OYLARA SUNULACAK



Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.



Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, kongrenin ilk gününe böyle geldi.

BAŞKAN, PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK



İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.



Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.



Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.



Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, kongre üyelerini selamladı.