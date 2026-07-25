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CANLI | Filenin Sultanları final için Çin karşısında

25.07.2026 14:29

Son Güncelleme: 25.07.2026 15:00

CANLI | Filenin Sultanları final için Çin karşısında
Anadolu Ajansı

Millilerin sayı seinci.

NTV - Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde final için sahaya çıktı. İlk seti Filenin Sultanları kazandı.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final için sahaya çıktı.

 

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Kazanan takım finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. 

 

Mücadelede ilk set tamamlandı. Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı. 

MİLLİ KADRO

 

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

 

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

 

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

 

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

 

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

14:58
İLK SET
İlk set 25-21 Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
14:00
MAÇ KADROSU
Elif - Vargas Hande - İlkin Zehra - Jack Gizem
Anadolu Ajansı