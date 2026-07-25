CANLI | Filenin Sultanları final için Çin karşısında
25.07.2026 14:29
Son Güncelleme: 25.07.2026 15:00
Millilerin sayı seinci.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde final için sahaya çıktı. İlk seti Filenin Sultanları kazandı.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final için sahaya çıktı.
Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.
Kazanan takım finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Mücadelede ilk set tamamlandı. Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı.
MİLLİ KADRO
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge