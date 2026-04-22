22.04.2026 19:18

Son Güncelleme: 22.04.2026 20:51

CANLI | Galatasaray kupada Gençlerbirliği karşısında
Galatasaray 2 kupa hedefi için Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürüyor.

 

Sarı kırmızılılar, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Maçta 0-0 eşitlik var.

 

Hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği maçı kazanan taraf, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. 

Rams Park'taki mücadelede Icardi 11'de sahaya sürülürken Osimhen yedek başladı.

 

İki takım geçen hafta sonu ligde karşılaşmış, Galatasaray Ankara'da 2-1 kazanmıştı. 

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

20:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı başladı.
20:21
23 NİSAN'A ÖZEL TİŞÖRT
Galatasaraylı futbolcular, 23 Nisan için hazırlanan özel tişörtlerle ısınmaya çıktı.
20:03
"ÖNEMLİ BİR HAFTAYA GİRİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Hem kupa hem de ligde puan farkını arttırabileceğimiz bir hafta. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Osimhen'in durumu önemli. Takımla birlikte olması önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz."
19:18
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, Lemina, Sane, Ahmed, Lang, Icardi. Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdürrahim, Samed, Diabate, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.
