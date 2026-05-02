CANLI | Galatasaray şampiyonluk için sahada

02.05.2026 19:04

Son Güncelleme: 02.05.2026 20:52

Anadolu Ajansı

Samsunspor-Galatasaray maçından kare.

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, 26. şampiyonluğunu kutlamak için Samsunspor'a konuk oluyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu bekliyor. 


Samsunspor-Galatasaray mücadelesini hakem Onur Coşkunses yönetiyor. Maçta 1-1'lik eşitlik var.

 

Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki farkı 7 puana çıkaran sarı kırmızılılar, Samsunspor'u yenerse bitime 2 hafta zaferini ilan edecek.

 

Sarı kırmızılılar bugün puan kaybetse bile 26. şampiyonluğunu garantileyebilir.

 

Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün oynayacakları maçları kazanamazlarsa, zirvedeki tablo kesinleşecek.
 

EKSİKLER

 

Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti. Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

20:51
İLK YARI SONA ERDİ
İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
20:25
SKOR EŞİTLENDİ
Mouandilmadji'nin golüyle Samsunspor eşitliği yakaladı.
20:11
GOL ERKEN GELDİ
Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray Samsun'da 1-0 öne geçti.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Samsunspor-Galatasaray maçında ilk düdük geldi.
19:30
"AMACIMIZ BİR AN ÖNCE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç önünde şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe maçından sonra 1 gün izin yaptık, sonra çalıştık. İyi de çalıştık. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik. Bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz, aynı ciddiyeti gösterdik 7 puan farka rağmen. Buradan şampiyon olarak ayrılmak çok önemli. Ne kadar erken olursa daha değerli oluyor. Çok maç oynadık, milli takıma gidecek de çok oyuncu var. Amacımız bir an önce şampiyonluğa ulaşmak."
19:10
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji. Galatasaray: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
