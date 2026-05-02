CANLI | Galatasaray şampiyonluk için sahada
02.05.2026 19:04
Son Güncelleme: 02.05.2026 20:52
Samsunspor-Galatasaray maçından kare.
Galatasaray, 26. şampiyonluğunu kutlamak için Samsunspor'a konuk oluyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu bekliyor.
Samsunspor-Galatasaray mücadelesini hakem Onur Coşkunses yönetiyor. Maçta 1-1'lik eşitlik var.
Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki farkı 7 puana çıkaran sarı kırmızılılar, Samsunspor'u yenerse bitime 2 hafta zaferini ilan edecek.
Sarı kırmızılılar bugün puan kaybetse bile 26. şampiyonluğunu garantileyebilir.
Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün oynayacakları maçları kazanamazlarsa, zirvedeki tablo kesinleşecek.
EKSİKLER
Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti. Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı.
