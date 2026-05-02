CANLI | Galatasaray şampiyonluk için sahada

"AMACIMIZ BİR AN ÖNCE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç önünde şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe maçından sonra 1 gün izin yaptık, sonra çalıştık. İyi de çalıştık. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik. Bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz, aynı ciddiyeti gösterdik 7 puan farka rağmen. Buradan şampiyon olarak ayrılmak çok önemli. Ne kadar erken olursa daha değerli oluyor. Çok maç oynadık, milli takıma gidecek de çok oyuncu var. Amacımız bir an önce şampiyonluğa ulaşmak."