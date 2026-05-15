CANLI | Galatasaray takım otobüsü stada ulaştı

15.05.2026 16:37

Son Güncelleme: 15.05.2026 19:12

Anadolu Ajansı

Takım otobüsü yoğun kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Galatasaraylı futbolcuların yer aldığı takım otobüsü RAMS Park'a giriş yaptı.

Şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde kupasını kaldırmaya hazırlanıyor.

 

Galatasaray Futbol Takımı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle RAMS Park'a harekete başladı. Otobüs 2,5 saatlik yolculuk sonrası stadyuma ulaştı.

 

Torreira, üstü açık otobüste “Gitme, Mauro” yazılı pankart açtı.


Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta zirveye çıkacak.

Galatasaray, şampiyonluğu bu akşam RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak.

Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.

18:59
OTOBÜS STADA ULAŞTI
Galatasaray takım otobüsü 2,5 saatlik yolculuğun ardından stadyuma ulaştı.
18:17
"SIRADA 5. ŞAMPİYONLUK VAR"
Takım otobüsünün eski Ali Sami Yen'den geçtiği sırada Okan Buruk, "4 yıl işte burada şampiyon olduk, 4 kez de yeni Ali Sami Yen'de şampiyon olduk. Sırada 5. şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.
17:50
ÇAKIR'DAN 5. ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Kaleci Uğurcan Çakır, "Seneye üst üste 5. şampiyonluğumuzu kutlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
16:30
YOLA ÇIKTILAR
Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüs şehir turu yaparak RAMS Park'a ulaşacak.
