CANLI | Galatasaray takım otobüsü stada ulaştı
15.05.2026 16:37
Son Güncelleme: 15.05.2026 19:12
Takım otobüsü yoğun kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Galatasaraylı futbolcuların yer aldığı takım otobüsü RAMS Park'a giriş yaptı.
Şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde kupasını kaldırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Futbol Takımı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle RAMS Park'a harekete başladı. Otobüs 2,5 saatlik yolculuk sonrası stadyuma ulaştı.
Torreira, üstü açık otobüste “Gitme, Mauro” yazılı pankart açtı.
Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta zirveye çıkacak.
Galatasaray, şampiyonluğu bu akşam RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak.
Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.