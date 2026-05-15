CANLI | Galatasaray takım otobüsü yola çıktı

15.05.2026 16:37

Son Güncelleme: 15.05.2026 16:59

CANLI | Galatasaray takım otobüsü yola çıktı
Anadolu Ajansı

Futbolcular üstü açık otobüsle tur atıyor.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Galatasaraylı futbolcuların yer aldığı takım otobüsü RAMS Park'a doğru yola çıktı.

Şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde kupasını kaldırmaya hazırlanıyor.

 

Galatasaray Futbol Takımı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle RAMS Park'a harekete başladı.

 

Torreira, üstü açık otobüste “Gitme, Mauro” yazılı pankart açtı.

 

OTOBÜSÜN GÜZERGAHI

 

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a ulaşacak.


Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta zirveye çıkacak.

Galatasaray, şampiyonluğu bu akşam saat 19.05'te RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak.

Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.

16:30
YOLA ÇIKTILAR
Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüs şehir turu yaparak RAMS Park'a ulaşacak.
Anadolu Ajansı