CANLI | Galatasaray takım otobüsü yola çıktı
15.05.2026 16:37
Son Güncelleme: 15.05.2026 16:59
Futbolcular üstü açık otobüsle tur atıyor.
Galatasaraylı futbolcuların yer aldığı takım otobüsü RAMS Park'a doğru yola çıktı.
Şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde kupasını kaldırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Futbol Takımı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle RAMS Park'a harekete başladı.
Torreira, üstü açık otobüste “Gitme, Mauro” yazılı pankart açtı.
OTOBÜSÜN GÜZERGAHI
Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a ulaşacak.
Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta zirveye çıkacak.
Galatasaray, şampiyonluğu bu akşam saat 19.05'te RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak.
Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.