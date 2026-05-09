CANLI | Galatasaray'a şampiyonluk için son 90 dakika

09.05.2026 18:46

Son Güncelleme: 09.05.2026 20:49

Anadolu Ajansı

Galatasaray-Antalyaspor maçından yansıyan bir kare.

NTV - Haber Merkezi
Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıktı. Maçta 1-0 Antalya üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasarayi şampiyonluk için Antalyaspor karşısında mücadele ediyor.

 

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Çağdaş Altay yönetiyor. Antalya cephesinde iki zorunlu değişiklik yapıldı. Galatasaray, Antalyaspor karşısında ilk isabetli şutu 31. dakikada buldu.
 

Sarı kırmızılılar, konuk edeceği Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 4., toplamda 26. zaferini ilan edecek.

Şampiyonluğunu ilan edebileceği maçta Samsunspor'a yenilen lider Galatasaray 33. haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde girdi.

 

Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'sa 15. basamakta. Sami Uğurlu'nun ekibi son 4 maçının 3'ünde yenildi, 1 kez berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

20:49
İLK GOL SESİ
Antalyaspor 45+3'te Soner Dikmen'in golüyle 1-0 öne geçti.
20:34
MAÇIN İLK KARTI
Maçın ilk kartı 33. dakikada Galatasaray'da Abdülkerim'e çıktı.
20:30
YARIM SAATTE GOL YOK
Maçın ilk 30 dakikası golsüz geçildi. Ancak Antalyaspor'da iki sakatlık ve bu sebeple iki zorunlu değişiklik yaşandı. Antalyaspor'da sakatlanan Saric, yerini Safuri'ye bıraktı. Daha sonra ise Doğukan Sinik, yerini van de Streek oyuna girdi.
19:44
İLK DÜDÜK GELDİ
Galatasaray-Antalyaspor maçı başladı.
19:40
"ANNELERİMİZE BİR HEDİYE VERME ŞANSI"
Okan Buruk maç önü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok heyecanlıyız. Yarın Anneler Günü. Belki hepimiz için annelerimize bir hediye verme şansımız olacak. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Buradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."
18:55
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen. Antalyaspor:Abdullah, Paal, Hüseyin Türkmen, Soner, Bünyamin, Abdülkadir, Ballet, Ceesay, Giannetti, Sinik, Saric.
