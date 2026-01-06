Canlı maç anlatımı: Adana'da Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya

EKSİKLER



Sarı lacivertlilerde 7 eksik var.

Tedavileri süren Talisca, Brown, Semedo ve Alvarez'in yanı sıra, kart cezalısı Fred kadroda yok. En Nesyri ile Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarında.

Samsunspor'da tedavileri süren Emre Kılınç, Celil Yüksel, Ntcham, Afonso Sousa, Coulibaly ile milli takımına giden Cherif Ndiaye bu maçta yok.

Ayrıca Samsunspor, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.