Canlı maç anlatımı: Adana'da Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya
06.01.2026 10:55
Son Güncelleme: 06.01.2026 21:11
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa'da final bileti için karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Turkcell Süper Kupa son finalistini bekliyor. İkinci yarı finalde Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşıyor.
Yeni Adana Stadı'ndaki Fenerbahçe - Samsunspor yarı finalini Ali Şansalan yönetiyor. Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transferi Musaba ilk kez sarı lacivertli formayla çıktığı maçta asist yaptı.
Kazanan takım, 10 Ocak cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için biletini alacak ve Galatasaray'ın rakibi olacak.
FENERBAHÇE 1 - SAMSUNSPOR 0
Musaba, Fenerbahçe formasıyla
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
4' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Anthony Musaba ilk resmi maçında asist yaptı.
33' Samsunspor'da Borevkovic sarı kart gördü
35' Duran'ın şutu direkten döndü
40' Fenerbahçe'de Duran'dan sonra Asensio'nun şutu da direkten döndü
Fenerbahçe'nin gol sevinci
EKSİKLER
Sarı lacivertlilerde 7 eksik var.
Tedavileri süren Talisca, Brown, Semedo ve Alvarez'in yanı sıra, kart cezalısı Fred kadroda yok. En Nesyri ile Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarında.
Samsunspor'da tedavileri süren Emre Kılınç, Celil Yüksel, Ntcham, Afonso Sousa, Coulibaly ile milli takımına giden Cherif Ndiaye bu maçta yok.
Ayrıca Samsunspor, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.
Kerem Aktürkoğlu
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji