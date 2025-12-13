Canlı maç anlatımı: Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya
13.12.2025 21:12
Son Güncelleme: 14.12.2025 20:33
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, zirveye yaklaşmaya çalışan Beşiktaş'ı konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...
Süper Lig zorlu derbiye sahne oluyor. Zirve takipçisi Trabzonspor, üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Papara Park'taki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
5 ÖNEMLİ EKSİK
Son 3 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan ev sahibinde kritik eksiklar var.
Gol krallığında zirvede bulunan Onuachu ile Pina kart cezalısı. Visca, Baniya ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR
Jota Silva, Cengiz Ünder, Svensson ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva ise teknik heyetin tercihiyle kafileye dahil edilmedi. Beşiktaş taraftarı güvenlik tedbirleri nedeniyle deplasman tribününde yer almıyor.
TRABZONSPOR 1 - BEŞİKTAŞ 3
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
2' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü
5' Siyah beyazlılarda Orkun Kökçü'ye sarı kart çıktı
18' Abraham'ın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti
23' Cerny'nin golüyle fark 2'ye çıktı
25' Muçi'nin golüyle Trabzon farkı 1'e indirdi
31' Cerny kendisinin 2, takımının 3. golünü attı: 3-1
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Mustafa, Serdar, Batagov, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rashica, El Bilal, Abraham