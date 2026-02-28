Canlı maç anlatımı | Beşiktaş, Kocaeli deplasmanında
28.02.2026 15:08
Son Güncelleme: 28.02.2026 16:00
Beşiktaş Kocaelispor maçının ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş Süper Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkarmak için sahada. Gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak siyah beyazlılar Kocaelispor'a konuk oluyor.
Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi çıkışını sürdürmenin peşinde.
Siyah beyazlılar 24. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oluyor. Müsabakada Cihan Aydın düdük çalıyor.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü cezalı, Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin sakatlıkları sürüyor.
SERGEN YALÇIN DA CEZALI
Sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın da Kocaelispor karşısında takımının başında yer alamayacak.
Salih Uçan, sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde cezalı olacak.
12 maçtır yenilmeyen Beşiktaş son olarak sezonun güçlü ekiplerinden Göztepe'yi 4-0 yendi. Siyah beyazlılar haftaya 43 puanla 4. sırada girdi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İLK 11'LER
Kocaelispor: Göhan, Amet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar Dursun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz Ünder, Cerny, Oh.