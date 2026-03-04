Canlı maç anlatımı | Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor karşısında

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.



Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.



Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.



Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.



Beşiktaş 3 - Çaykur Rizespor 0

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



27' Murillo'nun golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti



38' Salih Uçan'ın golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı



42' Oh'un golüyle fark açıldı: 3-0

EKSİKLER



Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada forma giyemiyor.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ



Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında takımın başına çıktı.