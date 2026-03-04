Canlı maç anlatımı | Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor karşısında
04.03.2026 19:34
Son Güncelleme: 04.03.2026 21:11
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.
Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.
Beşiktaş 3 - Çaykur Rizespor 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
27' Murillo'nun golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti
38' Salih Uçan'ın golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı
42' Oh'un golüyle fark açıldı: 3-0
EKSİKLER
Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada forma giyemiyor.
SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında takımın başına çıktı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh.
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Emir, Furkan, Papanikolaou, Bujubasic, Emrecan, Augusto, Zeqiri, Pierrot.